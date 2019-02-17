الاحتلال يصادق على خصم رواتب الأسرى من عائدات السلطة

2019/02/17 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل (الكابنيت)، الأحد، بخصم مبلغ نصف مليار شيكل ما يعادل “135 مليون دولار” من عائدات الضرائب التي تحول إلى السلطة الفلسطينية.

وخلال المداولات التي جرت في جلسة الكابينت، قدم المسؤولون الأمنيون تقريرا يرصد ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء خلال عام 2018، وتقرر أن يتم تجميد المبلغ وخصمه من عائدات السلطة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أرسلت رسالة إلى إسرائيل، عبر وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، أبلغت إسرائيل من خلالها أنها ترفض استلام أموال المقاصّة في حال جرى اقتطاع أي مبلغ مالي من تلك الأموال.

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، وافقت الكنيست على مشروع “قانون” لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوت لصالح “القانون” 87 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 15 عضوا.

ووفقا للمسودة النهائية الموافق عليها، فإن الأموال التي تنقلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء من العوائد التي تحولها لها إسرائيل سيتم “تجميدها”، وليس اقتطاعها.

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