الاعلام الامني:ننفي الانباء حول الاشتباكات بين الجيش و عصابات داعش جنوب غربي كركوك

2019/02/17 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الاعلام الامني، الاحد، الانباء حول اشتباك قوة من الجيش مع عصابات داعش الارهابية في كركوك.وذكر الاعلام في بيان تلقته وكالة صدى، “ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قيام عصابات داعش الإرهابية بالاشتباك مع قوة من الجيش العراقي ووقوع ضحايا خلال هذا الاشتباك ، في “الحويجة” جنوب غربي محافظة كركوك، حيث أن القوات الماسكة

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