2019/02/17 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطة الكمركية / مركز كمرك المنذرية الحدودي اليوم الاحد عن اعادتها إرسالية مواد إنشائية ( سيراميك ارضي و جداري ) مكونة من (١٣) سكيبة مخالفة للضوابط الى الجانب الأيراني بعد أجراءالفحوصات اللازمة عليها .و ذكر بيان للهيئة وتلتقه وكالة صدى ” أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية/ الانشائية اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك أعادة أرسالية مواد انشائية مخالفة للمواصفات القياسية في المنذرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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