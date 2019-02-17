لبحث قضية مكافحة الفساد الكلابي: مجلس النواب سيستضيف رئيس الجمهورية والوزراء بأولى جلساته المقبلة

2019/02/17 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ عضوُ لجنةِ النزاهةِ النيابيةِ يوسف الكلابي عن عزْمِ مجلسِ النوابِ استضافةَ رئيسَي الجمهوريةِ برهم صالح والوزراءِ عادل عبد المهدي في اولى جلساتِهِ من الفصلِ

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