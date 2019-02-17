بعد اجتماعات الفتح وسائرون خزعل: لا خلافات داخل الإصلاح والتحالف متمسك بموقفه الرافض لاستيزار الفياض

2019/02/17 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى النائبُ عن تحالفِ الاصلاحِ مضر خزعل، وجودَ خلافاتٍ سياسيةٍ داخلَ التحالفِ بشأنِ الاجتماعِ الأخيرِ بين سائرون والفتح, مبينًا اَن الإصلاحَ ما زالَ متمسكًا بموقفِهِ

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