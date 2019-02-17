متظاهرو السترات الصفراء بباريس يحتفلون بمرور 3 أشهر على تشكيل حركتهم

2019/02/17 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تجمع آلاف من محتجي السترات الصفراء، اليوم الأحد، قرب قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس للأسبوع الرابع عشر على التوالي بهدف تغيير حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ونظم المحتجون المظاهرة بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على تدشين الحركة، وذلك في أول يوم أحد يتجمع فيه المحتجون بالإضافة إلى تجمعهم المعتاد، أمس السبت.وخرج المتظاهرون إلى الشوارع، أمس السبت، ومنعوا حركة السير على الطرق الرئيسية في باريس، مما دفع الشرطة للاشتباك معهم.وتشكلت الحركة في 17 نوفمبر الماضي احتجاجًا على ضرائب الوقود، التي ألغتها الحكومة منذ ذلك الحين، وتطورت إلى مظاهرات تطالب باستقالة ماكرون قبل أن تتحول في الآونة الأخيرة للتنديد باستخدام الشرطة للقوة المفرطة.

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