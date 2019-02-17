خسارة مفاجئة للاتسيو وتقنية الفيديو تنقذ فيورنتينا

2019/02/17 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المباراة الأولى على ملعب "لويجي فيراريس" في جنوى، كان لاتسيو الذي خاضها في غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة، في طريقه إلى تحقيق فوز ثالث تواليا عندما أنهى الشوط الأول في صالحه بهدف للتشيكي ميلان بادلي في الدقيقة 44.لكن أصحاب الأرض انتفضوا في ربع الساعة الأخيرة فأدركوا التعادل أولا عبر الوافد الجديد من ريال بيتيس الإسباني الدولي البارغوياني أنطونيو سارابيا (75)، ثم خطفوا هدف الفوز بطريقة رائعة لقائدهم دومينيكو كريشيتو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.واستعاد جنوى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الأخيرتين (تعادلان) وحقق فوزه السابع هذا الموسم وعزز موقعه في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.في المقابل، فشل لاتسيو في استغلال خسارة أتالانتا أمام مضيفه ميلان 1-3 السبت، لفض شراكة المركز الخامس، فتجمد رصيده عند 38 نقطة وتراجع إلى المركز السابع بفارق الأهداف خلف أتالانتا وجاره روما الذي بات يملك فرصة الانفراد بالمركز الخامس في حال فوزه أو تعادله مع ضيفه بولونيا الثامن عشر الإثنين في ختام المرحلة.تقنية الفيديو تنقذ فيورنتيناوشكلت الدقيقة 75 نقطة تحول أساسية في المباراة، اذ احتفل لاعبو سبال بتسجيل ماتيا فالوتي الهدف الثاني لفريقه، بينما كانت النتيجة 1-1 بعد افتتاح أندريا بيتانيا التسجيل للمضيف (36)، ومعادلة السويسري إدميلسون فرنانديس قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.وبعدما احتفل سبال بالهدف وعاد كل من لاعبي الفريقين الى منطقتهم استعدادا لركلة استئناف اللعب، توجه حكم المباراة الى شاشة مراجعة الفيديو، وأمضى عندها نحو دقيقتين، قبل أن يؤشر بيديه لإلغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء لصالح فيورنتينا لوجود خطأ ضد لاعبه فدريكو كييزا في منطقة جزاء سبال، لدى انطلاق هجمة هدف الأخير.وسجل الفرنسي جوردان فيريتو هدفا من ركلة الجزاء (79)، لتنقلب النتيجة في غضون دقائق من 2-1 لصالح سبال، الى 2-1 لفيورنتينا.وبدا واضحا تأثر لاعبي الفريق المضيف بهذا التبدل غير المتوقع، اذ انهاروا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتلقوا هدفين في ثماني دقائق، الأول عبر الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (80) بتسديدة تلت تمريرة من فيريتو اثر هجمة مرتدة، والثاني عبر البرازيلي جيرسون سانتوس دا سيلفا (88) بتسديدة قريبة بيسراه.ورفع فيورنتينا رصيده الى 35 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، بينما تجمد رصيد سبال عند 22 نقطة وتراجع إلى المركز السادس عشر.وتنفس كل من إمبولي وأودينيزي الصعداء بفوز الأول على ضيفه ساسوولو بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها البوسني رادي كرونيتش (34) والغاني أفراي أكواه (37) والبرازيلي دييغو فارياس (60)، والثاني على ضيفه كييفو بهدف وحيد سجله البولندي لوكاس تيودورتشيك (85).وهو الفوز الأول لإمبولي بعد 6 هزائم وتعادلين، والأول لأودينيزي بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد، فانفرد الأول بالمركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، وصعد الثاني إلى المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف أمام سبال.

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