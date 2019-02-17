روسيا تطلق القمر الصناعي المصري في هذا الموعد

2019/02/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء الروسية فى مصر إنه سيتم يوم 21 فبراير الحالى اطلاق القمر الصناعي المصري ايجيبت سات ايه A من

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