المدير الفني سولاري يرفض رفع الراية البيضاء أمام برشلونة

2019/02/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض سانتياجو سولاري، المدير الفني لـ ريال مدريد، اليوم الاحد, رفع الراية البيضاء في سباق الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، رغم السقوط داخل ملعب

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