بالصور .. هندسة الحشد تفكك عدد من العبوات الناسفة قرب سد العظيم

2019/02/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال امر لواء 23 في الحشد بشير مزاحم العنبكي أن قوة مشتركة من الفوج الثالث والرابع واستخبارات اللواء .تمكنت من تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة في منطقة سد العظيم بمحافظة ديالى ،مضيفا إن العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت بوقت قياسي ".وأضاف العنبكي إن " أن هندسة اللواء تمكنت جميع العبوات الناسفة المزروعة في منطقة الغاطس قرب سد العظيم".#التطبيع_خيانة

انتهى .



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