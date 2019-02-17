وزارة الداخلية : اعتقال متهمين اثنين قاما بالاعتداء على طبيبة والتهجم على منتسب

2019/02/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية ، الأحد، اعتقال متهمين اثنين قاما بالاعتداء على طبيبة والتهجم على منتسب ضمن عناصر حماية مستشفى النعمان في منطقة الاعظمية شمالي بغداد.

وذكر الناطق الرسمي بإسم الوزارة اللواء سعد معن، في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم، (17 شباط 2019)، ان "مفارز حماية المنشأت والشخصيات القت القبض على متهمين اثنين قاما بالاعتداء على طبيبة والتهجم على منتسب ضمن عناصر حماية مستشفى النعمان ببغداد".

وأشار البيان إلى ان المتهمين "اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا".

جدير بالذكر أن الفترة الاخيرة شهدت تصاعدا في حالات تهديد الاطباء والاعتداء عليهم من قبل مراجعين وذوي المرضي، فيما تتصاعد المطالب بضرورة حماية الاطباء وتنفيذ قانون حمايتهم.

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