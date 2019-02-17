وزارة الداخلية: اعتقال قاتل عائلة مكونة من ثلاثة أطفال وامرأة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد

2019/02/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت وزارة الداخلية الأحد، من اعتقال قاتل عائلة مكونة من ثلاثة أطفال وامرأة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر الناطق الرسمي بإسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان اليوم، (17 شباط 2019)، ان "قوة مشتركة من مركز شرطة الدورة ومكافحة اجرام الدورة، القت القبض على متهم قام بقتل عائلة مكونة من ثلاثة أطفال وامرأة في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأكد البيان أن "وزارة الداخلية ستلاحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين ومرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

جدير بالذكر أن قوة من الدفاع المدني عثرت الخميس الماضي، على جثة إمرأة وثلاثة من اطفالها داخل منزل بعد احتراقه ضمن منطقة المهدية الثانية في الدورة جنوبي بغداد.

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