هجوم مزدوج على “الدجاج العراقي”: الاستيراد والشائعات يفتكان بالمنتوج الوطني!

2019/02/17 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من محمد جهادي تصارع الدواجن العراقية من أجل البقاء، وسط تحديات كثيرة تواجهها منها الاستيراد والشائعات، التي يقول المزارعون انها تكاد تجهز على اخر بقايا المداجن الوطنية.وقام اصحاب الدواجن، باغلاق حقولهم الزراعية، بعد ان خسروا ملايين الدنانير، بفعل شائعة ” أنفلونزا الطيور ” وكثرة الدجاج المستورد من ايران وتركيا في محافظات […]

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