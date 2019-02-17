الإعلام الأمني يعلق على حقيقة اشتباكات الحويجة  

2019/02/17 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نفت خلية الإعلام الامني، الاحد، وقوع اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر من تنظيم داعش في الحويجة جنوب غربي كركوك.وذكر بيان للخلية تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (17 شباط 2019)، “ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قيام داعش بالاشتباك مع قوة من الجيش العراقي ووقوع ضحايا خلال هذا الاشتباك، في الحويجة […]

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