2019/02/17 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يوافق على اطلاق الإجازات الدراسية خارج العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/17 | 20:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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