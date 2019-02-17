خلية الإعلام الامني تنفي وقوع اشتباكات جنوب غربي كركوك

2019/02/17 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الاعلام الأمني اليوم الاحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قيام عصابات داعش الإرهابية بالاشتباك مع قوة من الجيش العراقي ووقوع ضحايا خلال هذا الاشتباك

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