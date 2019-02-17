وزير خارجية إيران: إسرائيل تسعى للحرب

2019/02/17 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قال

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إن إسرائيل “تسعى للحرب”،

مشيرا إلى أن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة.

وأضاف

ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن: “بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب.



إسرائيل.



الخطر

هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي”

وخلال

انطلاق اليوم الأول من مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، تباينت وجهات النظر بين الولايات

المتحدة ودول أوروبية حيال إيران.

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