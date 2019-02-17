إدارة الزوراء تدعو الحكومة للتدخل بحل الازمة المالية في النادي

2019/02/17 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، الحكومة العراقية للتدخل بحل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/، نسخة منه، إن “إدارة نادي الزوراء تناشد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير النقل عبد الله لعيبي وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بالتدخل بشكل مباشر في انتشال نادي الزوراء […]

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