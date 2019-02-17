2019/02/17 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نادي الشرطة يعلن عن شرائه فندقاً خاصاً لتلبية متطلبات لاعبيه

17/02/2019 20:55:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

أعلن نادي الشرطة الرياضي، الاحد، عن شرائه فندقاً خاصاً به لتلبية متطلبات لاعبيه في النادي.

وذكر رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة والنائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية، وهاب الطائي إنه "تم التوقيع على شراء فندق لنادي الشرطة الرياضي".

وواضح أن "الفندق يعتبر بادرة جديدة وخطوة مهمة نحو الاستثمار من اجل الارتقاء أكثر بنتائج فرق النادي وتلبية متطلبات الرياضة والرياضيين في النادي العريق".

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