مقتل طفل وإصابة ثلاثة أشخاص بتفجير في حديثة

2019/02/17 | 21:05

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء حديثة غربي م...





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