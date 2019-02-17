2019/02/17 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن طالب شغاتي إن للإعلام الدور الفاعل والكبير في نقل الحقائق إلى الرأي العام والصحفيين العراقيين لعبوا دورا كبيرا في نقل الحقيقة من خلال تسليط الضوء على دور مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب في تحرير المدن العراقية والتصدي الشجاع لعصابات داعش الإجرامية.جاء ذلك خلال استقباله لنقيب الصحفيين العراقيين رئيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يلتقي نقيب الصحفيين العراقيين ويشيد بدور الإعلام في نقل الحقائق إلى الرأي العام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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