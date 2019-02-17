2019/02/17 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرفت قوات الحشد الشعبي، الأحد، على عودة الاهالي الى مناطق غرب الموصل وتسهيل إجراءات دخولهم.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء 40 في الحشد الشعبي اشرف على عودة الأهالي غرب الموصل وتسهيل إجراءات دخولهم بعد التدقيق الأمني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يشرف على عودة نازحي غرب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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