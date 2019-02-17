ملاحقة الإرهاب | طيران الجيش يقتل أربعة

2019/02/17 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادَ عضوُ مجلسِ محافظةِ ديالى رعد المسعودي, بمقتلِ أربعةِ عناصرَ من "داعش" بقصفٍ لطيرانِ الجيشِ شمالَ شرقَ بعقوبة

وقال المسعودي، إن طيرانَ الجيشِ قصفَ ثلاثَ بؤرٍ

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