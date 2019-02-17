إنطلاقا من مرقد شهيد المحراب.. غداً تشييع جثمان الموسوي

2019/02/17 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنطلق غدا الاثنين، من مرقد شهيد المحراب في النجف الاشرف مراسيم تشييع جثمان القيادي في الحشد الشعبي داغر الموسوي.

وسيتم تشييع جثمان الموسوي، صباح غدٍ في الساعة الثامنة {8:00} صباحاً في النجف الأشرف، إنطلاقاً من مرقد شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم {قدس}.وتوفي الموسوي بحادث سير يوم أمس على طريق ذي قار - البصرة.



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