إيكاردي يساند الإنتر ضد سامبدوريا من المدرجات

2019/02/17 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر شوهد اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي في مدرجات ملعب جيوزيبي مياتزا لمساندة فريقه انتر ميلان أمام سامبدوريا في المباراة التي تقام في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

إيكاردي البالغ من العُمر 25 عامًا كانت قد سحبت منه شارة القيادة بعد خلاف بين إدارة اللاعب وزوجته ومديرة أعماله واندا نار بسبب المماطلة في التجديد.

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وأعطيت الشارة للحارس سمير هاندانوفيتش بدلًا من اللاعب الأرجنتيني.

على إثر هذه الأحداث رفض إيكاردي السفر مع فريقه لمواجهة فريق رابيد فيينا في النمسا بالدوري الأوروبي، وغاب أيضًا عن تدريبات الفريق بعد ذلك وبالتالي لم يتواجد اسمه بالقائمة التي أعلنت لمواجهة سامبدوريا.

واستمر إيكاردي وزوجته في كتابة منشورات تُلمح للهجوم على إدارة النيراتزوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان كان قد اجتمع مع اللاعب يوم الجمعة، لمناقشة وضعه الحالي مع الفريق.

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