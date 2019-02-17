حركة التغيير تمرر اتفاقها مع الحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة كوردستان

2019/02/17 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعقد المجلس الوطني للحركة مساء اليوم الاحد اجتماعا لمناقشة الاتفاق الذي توصل اليه وفد الحركة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني من اجل تشكيل حكومة الاقليم التاسعة، وبعد مناقشة مستفيضة لكل جوانب الاتفاق قرر المجلس الليلة المصادقة عليه.‎ويأتي هذا بعد ان عقد وفدان رفيعا المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير في السليمانية، امس السبت، اجتماعا لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان، واعلنا عن الاتفاق على اربع نقاط.وجاء في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، ان الجانبين سيشاركان في اجتماع برلمان كوردستان ليوم 18 شباط الجاري، وان الجانبين اتفقا على اربع نقاط.وبشأن التشكيلة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان اعلن البيان ان الجانبين توصلا الى المرحلة النهائية ، مؤكدا حصول تقدم جيد بهذا الصدد.وتابع البيان ان الاتفاق تم على رفع مشروع الاتفاق الى قيادتي الجانبين من اجل المصادقة النهائية عليه.

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