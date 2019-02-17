2019/02/17 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإستشهاد طفل وإصابة 3 آخرين بإنفجار عبوة ناسفة في صحراء حديثة بمحافظة الأنبار.وقال المصدر،في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار.. استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين بإنفجار عبوة ناسفة بصحراء حديثة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار.. استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين بإنفجار عبوة ناسفة بصحراء حديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).