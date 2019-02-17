الموصل.. قوات الحشد تشرف على عودة نازحي غرب المحافظة

2019/02/17 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرفت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، على عودة الأهالي الى مناطق غرب الموصل وتسهيل إجراءات دخولهم.وذكر اعلام الحشد في بيان صحفي تلقت " العهد

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