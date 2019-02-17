كاتب في مؤسسة النبأ يفوز بجائزة عالمية للإبداع الكتابي

2019/02/17 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الكاتب علي حسين عبيد (والذي يكتب يوميا في شبكة النبأ المعلوماتية منذ خمسة عشر عاما) بالجائزة الأولى للقصة من بين 266 مجموعة قصصية مشاركة من 26 دولة، في الدورة التاسعة عشرة 2018 لجائزة الطيب صالح العالمية التي أعلنت نتائجها في يوم 13 من شباط.وقدم الشيخ مرتضى معاش المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام تهانيه للأستاذ علي حسين عبيد على فوزه بالمركز الأول بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، مؤكدا على ان فوزه هو فوز لمؤسسة النبأ للثقافة والاعلام ولمدينة كربلاء وللعراق ولجميع المثقفين المبدعين المخلصين، متمنيا له المزيد من النجاحات التي يستحقها فعلا لنشاطه الحثيث واخلاصه الرفيع، وابداعه المتميز.

وقد كان لهذا الفوز العراقي أصداء واسعة في وسائل الإعلام المختلفة، من بينها وكالة رويترز التي نشرت الخبر تحت عنوان الأدباء العراقيون يهيمنون على نتائج جائزة الطيب صالح العالمية في دورتها التاسعة وفي الذكرى العاشرة لرحيل الروائي الكبير الطيب صالح.

ويعمل القاص علي حسين عبيد في مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام منذ العام 2005 في مجال الكتابة الثقافية والادبية، كما عمل مديرا لتحرير شبكة النبأ المعلوماتية للأعوام 2005-2007، وتخرج على يديه العشرات من الكتاب والكاتبات في مجال الكتابة الأدبية والقصة.

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