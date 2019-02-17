وقد كان لهذا الفوز العراقي أصداء واسعة في وسائل الإعلام المختلفة، من بينها وكالة رويترز التي نشرت الخبر تحت عنوان الأدباء العراقيون يهيمنون على نتائج جائزة الطيب صالح العالمية في دورتها التاسعة وفي الذكرى العاشرة لرحيل الروائي الكبير الطيب صالح.
ويعمل القاص علي حسين عبيد في مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام منذ العام 2005 في مجال الكتابة الثقافية والادبية، كما عمل مديرا لتحرير شبكة النبأ المعلوماتية للأعوام 2005-2007، وتخرج على يديه العشرات من الكتاب والكاتبات في مجال الكتابة الأدبية والقصة.
التعليقات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتب في مؤسسة النبأ يفوز بجائزة عالمية للإبداع الكتابي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتب في مؤسسة النبأ يفوز بجائزة عالمية للإبداع الكتابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).