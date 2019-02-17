الأنواء الجوية تنشر جدولاً بتوقعات الطقس للأيام المقبلة

2019/02/17 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، أنْ يكون طقس الايام الأربع المقبلة غائماً، فيما أشارت إلى وجود فرص لتساقط المطر في بعض المحافظات.وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس يوم سيكون في المنطقة الوسطى بين صحو وغائم جزئي، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 10 كم بالساعة، في حين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر يزول تدريجيا وستكون سرعة الرياح من 5 الى 10 كم بالساعة، اما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحو يتحول خلال الليل الى غائم جزئي واحيانا غائم، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من 10 الى 20 كم بالساعة".

وأضافت، أن "طقس يوم الاثنين، سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون خفيفة متفرقة، أما المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، بينما تشهد المنطقة الجنوبية طقس غائم جزئي".

وأشارت الهيئة، إلى أن "طقس الثلاثاء، سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئي، مع رياح خفيفة الى معتدلة، في حين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية، غائم جزئي وفي الاقسام الشرقية منها يكون غائماً تساقط زخات مطر خفيفة، بينما يكون الطقس في المنطقة الجنوبية، صحو مع بعض الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة".

ولفتت إلى أن "طقس يومي الأربعاء والخميس، في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليومين الماضيين، كما هو الحال في المنطقة الشمالية والجنوبية".انتهى/س

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