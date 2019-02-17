مؤتمر الإعجاز في القران الكريم يختتم فعاليته في بغداد

2019/02/17 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك خلال اختتام فعاليات اكبر مؤتمر علمي للإعجاز في القران الكريم الذي جرى برعاية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وبإشراف رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم في بغداد .وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية تدريس مادة الإعجاز القرآني على نطاق واسع و طبع وتبني البحوث المتميزة في المؤتمرو نشر ثقافة الإعجاز العلمي في القرآن في وسائل الإعلام.فيما شارك في المؤتمر المئات من الباحثين ورجال الدين والأكاديميين المتخصصين من عدد كبير من الدول العربية والإسلامية الذين قدموا بحوثا تعد الأولى من نوعها في تخصصات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.انتهى .م ك

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