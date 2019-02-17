النوارس تناشد الحكومة بحل الأزمة المالية التي تعاني منها

2019/02/17 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نأشدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، الحكومة العراقية بحل الازمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي، مبينة أن المشاركة في دوري أبطال آسيا، تتطلب تحمل نفقات استضافة فرق مجموعته على ملعب كربلاء الدولي.

وذكر النادي في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه، إن "إدارة نادي الزوراء تناشد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير النقل عبد الله لعيبي وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بالتدخل بشكل مباشر في انتشال نادي الزوراء من الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها حالياً".



وأوضحت أن "نادي الزوراء مقبل على المشاركة في دوري أبطال آسيا وهو الممثل الوحيد لبلدنا العراق في هذا المحفل المهم والذي لم يشارك فيه أي فريق عراقي منذ بدايته بنسخته الحالية".وبين النادي، أن "نادي الزوراء الرياضي سيكون هو المستضيف لمباريات الإياب على ملعب كربلاء الدولي وبالتالي هو من يتحمل نفقات الفرق القادمة إلى العراق، مما يثقل الأعباء المالية المكلفة على عاتق النادي، الثقيلة بالأساس".



انتهى .



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