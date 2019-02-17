2019/02/17 | 21:19

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بالصور: العتبة العلوية تغيث أهالي «حي الصدر» في النجف بالمياه الصالحة للشرب بعد انقطاعها

متابعة -

كلمة

قال الموقع الرسمي للعتبة العلوية، في النجف، يوم الأحد، إن

آليات تابعة للعتبة أوصلت مياهً صالحة للشرب إلى حي الصدر الثالث في

الكوفة بعد انقطاع مياه الإسالة لمدة أربعة أيام.

وذكر الموقع في تقرير تابعه موقع كلمة

الإخباري أن "شُعبة الآليات الخدمية التابعة إلى قسم

الآليات في العتبة العلوية المقدسة باشرت بتجهيز العوائل في حي

الصدر الثالث الواقع في قضاء الكوفة بالمياه الصالحة للشرب ".

وأشارت إلى أن "ذلك جاء بسبب انقطاع مياه الإسالة عنها بسبب أعطال

في شبكة توزيع المياه".

ونقل الموقع عن مسؤول شُعبة الآليات الخدمية وسام كاظم لفتة القول:

"تم تجهيز أهالي منطقة الصدر الثالث الواقع بالقرب من مطار النجف

الأشرف بالمياه الصالحة للشرب".

وأضاف أن "حوضيات الآليات الخدمية جهزت منازل المواطنين بمياه الشرب

وبواقع (120) ألف لتر وبواقع ست عجلات حوضية سعة الواحدة منها (20)

ألف لتر من المياه الصالحة للشرب".

وأكد لفتة أن العتبة العلوية "واصلت حملتها بتجهيز المياه الصالحة

للشرب منذ منتصف النهار ولساعات متأخرة من الليل".

وفي وقت سابق، شهد حي الصدر الثالث انقطاع المياه الصالحة للشرب على

مدى أربعة أيام متواصلة وذلك بسبب أعطال في الشبكة المغذية للمنطقة.

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