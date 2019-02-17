وزير العمل.. يعلن شمول (١٨٩٤٥) أسرة ومواطناً براتبي الإعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ

2019/02/17 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ،اليوم الاحد، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي اقسام الوزارة في محافظة صلاح الدين (الحماية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات

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