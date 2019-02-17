الحكمة يكشف لـ “ناس” تفاصيل تكليف “عبطان” بمتابعة ملف الخدمات

2019/02/17 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، الاحد، عن تفاصيل تكليف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لوزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان بمتابعة المشاريع الكبيرة بالإضافة إلى ملفات خاصة.وقال الشمري في حديث لـ”ناس، اليوم (17 شباط 2019) إن “عبطان كُلف من قبل رئيس الوزراء بشكل مؤقت بمتابعة المشاريع الكبيرة وخول […]

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