نصيف : جهات سياسية تمارس ضغوطا على وزير الصحة

2019/02/17 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف الجهات السياسية التي تمارس ضغوطاً على وزير الصحة بالكف عن هذه الممارسات، معربة عن أملها بإبعاد قطاع الصحة عن المساومات التي تجري وراء الكواليس، وإلا ستضطر للإعلان للرأي العام عن الجهات التي تمارس هذا الدور.وقالت في بيان اليوم: “إن وزارة الصحة خط احمر ومن المعيب على الطبقة السياسية ان تضعها […]

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