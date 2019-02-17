الطائرة الورقية تحلق في سماء النجف من جديد

2019/02/17 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم فريق الفرات الكشفي الشبابي في محافظة النجف،اليوم الاحد، مهرجانا للطائرات الورقية بعد انقراض هذه اللعبة منذ أكثر من عشرين عاما.

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