2019/02/17 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، خلال استقباله رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، على ضرورة الدور الأساسي للبرلمان في الحفاظ على السيادة الوطنية. وأفاد المكتب الإعلامي للأمين العام لعصائب أهل الحق في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية بأن الخزعلي "استقبل في مكتبه ببغداد، السيد رئيس الجمهورية برهم صالح."وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء التطرق إلى آخر المستجدات والتطورات السياسية وسبل توفير الدعم لنجاح الحكومة في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين".وتابع البيان أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على موضوع السيادة الوطنية وضرورة أن يكون البرلمان العراقي هو الأساس في وضع المحددات المطلوبة لذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي وصالح يؤكدان ضرورة الدور الأساسي للبرلمان في الحفاظ على السيادة الوطنية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي وصالح يؤكدان ضرورة الدور الأساسي للبرلمان في الحفاظ على السيادة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).