2019/02/17 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق وزير التعليم العالي، على اطلاق الاجازات الدراسية خارج العراق

للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠. وبحسب وثيقة حصلت عليها قناة آفاق، اليوم الاحد، انه "تم مفاتحة

الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض رفع التريث الحاصل في الاجازات

الدراسية، وسوف يتم عقد ندوة بالتنسيق مع وزارة التخطيذ وبحضور

ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وسوف يتم اعلامكم

مستقبلا بالشروط والضوابط الخاصة بالاجازات الدراسية خارج العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التعليم توافق على اطلاق الإجازات الدراسية خارج العراق) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التعليم توافق على اطلاق الإجازات الدراسية خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).