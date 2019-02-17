توقعات الطقس لهذه الليلة وغد الاثنين

2019/02/17 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

تشير

صور الاقمار الاصطناعية الملتقطة، الأحد، إلى فرص لهطول الامطار والثلوج في عدد من

مناطق البلاد خلال هذه الليلة ونهار غد الاثنين.

وقال

المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية، في تدوينة على صفحته الرسمية،

إن “هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي ضعيفة نسبيا، تنتج من جراء اندفاع هواء

بارد من جهة شمال الشرق نهار وليل غد الاثنين”.

وأضاف

عطية، أن “هناك فرصا لهطول أمطار خفيفة خلال هذه الليلة وغد الاثنين، في بعض مناطق

السليمانية وصلاح الدين وكركوك وأربيل والموصل ودهوك ومناطق من الأنبار مصحوبة بهطول

ثلجي فوق قمم جبال السليمانية وشمال أربيل وشرق دهوك خلال النهار.

وخلص

إلى القول: أما ليل وفجر الاثنين فمتوقع هطول خفيف للامطار في العاصمة بغداد وواسط

وشمال بابل وغرب البصرة وبادية السماوة ( ربما بعض الغزارة واردة في البادية).

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