الداخلية تعلن ضبط شاحنة محملة بمواد ممنوعة في ديالى

2019/02/17 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، ضبط شاحنة كبيرة محملة بخضر وسلغ غذائية مستوردة ممنوعة من دخول البلاد في محافظة ديالى.

وذكر

مكتب المفتش العام للوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن

“احدى مفارز المكتب في ديالى تمكنت من ضبط شاحنة كبيرة محملة بخضر وسلع غذائية

مستوردة ممنوعة من دخول البلاد في أحد الطرق الخارجية من المحافظة”.

واضاف

البيان “حيث تمكنت مفرزة من تعقب احدى الشاحنات القادمة من اقليم كردستان ومتوجهة

الى العاصمة بغداد، حيث اكتشفت أنها محملة بمنتوجات غذائية مستوردة غير مجازة ولا مرسمة

كمركيا ومن ضمن السلع التي منعت وزارة التجارة من دخولها البلاد، لكفاية المنتوج المحلي

منها”.

وتابع

انه “على إثر ذلك نظم مكتب المفتش العام محضر ضبط اصولي وسلم السائق والشاحنة

والبضاعة الى الجهات المختصة بغية اتخاذ الاجراءات القانونية فيها”.

وأوضح

البيان أن “العملية تمت تنفيذا لأمر حكومي يقضي بمنع استيراد ودخول جملة من السلع

الغذائية والمواد الانشائية وغيرها، حماية للمنتوج المحلي وتشجيعا للصناعة الوطنية”.

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