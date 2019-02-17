2019/02/17 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / السهيل يوافق على اطلاق الاجازات الدراسية خارج العراق

17/02/2019 21:17:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن وزير التعليم العالي قصي السهيل، الاحد ، عن موافقته على اطلاق الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.





وذكرت وثيقة حصلت ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) نسخة منها انه "تم مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض رفع التريث الحاصل في الاجازات الدراسية، وسوف يتم عقد ندوة بالتنسيق مع وزارة التخطيذ وبحضور ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وسوف يتم اعلامكم مستقبلا بالشروط والضوابط الخاصة بالاجازات الدراسية خارج العراق".

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