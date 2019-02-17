إحباط تعرض مسلح على نقطة أمنية في أطراف خانقين

2019/02/17 | 21:36

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، باحباط تعرض مسلح على نقطة امنية في اطراف خانقين.





وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مفارز الشرطة، احبطت اليوم، تعرضا مسلحا شنه عناصر من داعش على نقطة مرتبطة في اطراف قضاء خانقين (١٠٠كم شمال شرق بعقوبة) دون اي اصابات بشرية".

وأضاف المصدر، ان "الوضع تحت السيطرة الأمنية".

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، عن نوع التفجير الذي سمع دويه في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "صوت الانفجار الذي سمع دويه في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة في صحراء قضاء حديثة غربي محافظة ا

بغداد اليوم- بغداد

نفت خلية الإعلام الامني، الاحد، وقوع اشتباكات جنوب غربي محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قيام عصابات داعش الإرهابية بالاشتباك مع قوة من الجيش الع

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