ولفرهامبتون وبالاس في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي

2019/02/17 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل ولفرهامبتون واندرارز موسمه الرائع وتأهل إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على بريستول سيتي اليوم الأحد.

وأحرز البرتغالي إيفان كافاليرو الهدف الوحيد بالدقيقة 28 بعد مجهود كبير من مات دوهرتي ليصل إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 2003.

وبعد خروج عدة فرق من الدوري الممتاز في الدورين السابقين تأهل ولفرهامبتون إلى جانب فرق أخرى من دوري الأضواء هي مانشستر سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون وواتفورد وكريستال بالاس.

وتفوق كريستال بالاس، الأحد، على دونكاستر، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، وفاز 2-صفر بفضل هدفين في الشوط الأول عن طريق جيفري شلوب وماكس ماير ليبلغ دور الثمانية للمرة الثانية فقط في 24 عاما.

وفي مواجهة أخرى أقيمت، الأحد، تعافى سوانزي سيتي بعد التأخر بهدف على أرضه وفاز 4-1 على برينتفورد.

وظهر ولفرهامبتون بشكل رائع في الشوط الأول وصنع دوهرتي خطورة كبيرة وسدد كرة ارتدت من القائم.

لكن أداء بريستول، صاحب المركز السادس في دوري الدرجة الثانية، تطور في الشوط الثاني وأنقذ جون رودي حارس ولفرهامبتون فرصتين من البديل ماتي تايلور والحارس الآخر فرانك فيلدينج الذي تقدم في ركلة ركنية في الثواني الأخيرة.

وقال نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون “أنا سعيد جدا.



لقد كانت مباراة صعبة لكني أشعر بالسعادة من أجل المشجعين وكانت لحظة سعيدة”.

وأضاف “في الشوط الأول منحنا الفريق المنافس مساحات لكنه تغير بعد ذلك وأصبح أكثر قوة”.

وتأهلت سبعة فرق فقط من الدوري الممتاز إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد، من أصل 16 فريقا، لكن في ظل أن تشيلسي سيواجه مانشستر يونايتد، الإثنين، في إعادة لنهائي الموسم الماضي فإن دور الثمانية سيضم ستة فرق من دوري الأضواء.

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