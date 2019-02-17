الزمالك يتجاوز إنبي ويواصل الانفراد بصدارة الدوري المصري

2019/02/17 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز الزمالك عقبة إنبي، وتغلب عليه 2-1، ليعزز صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة من 20 مباراة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي خاض 22 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 19 مباراة.

وتوقف رصيد إنبي عند 21 نقطة من 22 مباراة في المركز الخامس عشر.

وكلف عمرو حسام حارس إنبي فريقه هدف الزمالك الأول في الدقيقة 21 عندما حاول مراوغة المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك الذي خطف الكرة ووضعها الكرة في الشباك بسهولة.

وأضاف محمود عبد المنعم (كهربا) الهدف الثاني الزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما تلقى تمريرة طويلة ليسيطر على الكرة ويسدد في المرمى من مدى قريب.

وقلص البديل محمد بسيوني الفارق لإنبي في الدقيقة 56 عندما تلقى تمريرة عرضية من شادراك لوكومبي القادم من الكونجو الديمقراطية تجاوزت محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الزمالك ليضعها بسيوني في المرمى.

وتصدى حسام حارس إنبي لفرصة من وضع انفراد لبوطيب منتصف الشوط الثاني قبل أن ينقذ مرماه من تسديدة أخرى للمهاجم المغربي بعدها بدقيقة واحدة.

ورد القائم الأيسر لمرمى إنبي تسديدة مباغته من يوسف إبراهيم (أوباما) قبل النهاية بأربع دقائق.

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