حقوقي: الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية استمرار معاناة النازحين

2019/02/17 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، إن أبرز الأسباب التي تمنع عودة النازحين إلى منازلهم في مدينة وقضاء بيجي، هو غياب الثقة بالجهات الأمنية، وأسباب أخرى تتعلق بغياب الخدمات، بالإضافة إلى المنازل المهدمة.

وأضاف سعدون، أن إحصائية المرصد العراقي لحقوق الإنسان تؤكد أن 12 ألف منزل مهدم ومدمر، بالإضافة إلى المدارس والمؤسسات الصحية والتعليمة، حيث هذه أبرز الأسباب التي تمنع النازحين العودة إلى منازلهم.

وتمكن أحد نازحي الموصل من صناعة سيارة كلاسيكية بأدوات بسيطة وقطع غيار جمعها من الخردة، إذ يقول إنه يهدف من صناعة هذه السيارة إلى لفت أنظار العالم إلى معاناتهم التي يعيشونها.

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