نحو 19 الف أسرة ومواطن عراقي يتسلمون إعانات حكومية

2019/02/17 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، انه "نحو 19 الف اسرة ومواطن عراقي يتسلمون اعانات حكومية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "18 الفاً و945 أسرة ومواطناً شملت براتبي الإعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ"، لافتا الى انه "تم مناقشة الية تقديم خدمات الوزارة لاهالي المحافظة التي عانت كثيراً ابان سيطرة عصابات داعش الارهابية بما يسهم في دعم الفئات الضعيفة فيها، موجها ببدء البحث الميداني لـ{١٧٤٢٨} اسرة من المتقدمين خلال عام ٢٠١٦ للشمول براتب الاعانة الاجتماعية وذلك مطلع آذار المقبل تمهيدا لشمولهم بالاعانة".واضاف البيان ان "الوزارة خصصت ١١ مليون دولار من المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة من قرض البنك الدولي ضمن حقل {النقد مقابل الخدمة} لابناء المحافظة"، كما تم الاستماع إلى المشكلات التي طرحها مديرو الاقسام وملاكاتها سعياً لايجاد الحلول لها، فضلا عن مناقشة شمول ذوي الاعاقة في المحافظة براتب المعين المتفرغ بعد توفر التخصيصات المالية".واشار الى ان "الوزارة تسعى لشمول ١٤٣٦ مدنيا و٨١ عسكريا من المعاقين من خلال الاستمارة الالكترونية المنشورة عبر الموقع الالكتروني للوزارة تحقيقا لاهداف الوزارة التي تسعى الى توسيع قاعدة الشمول بامتيازات قانون ذوي الاعاقة، فضلا عن بحث آلية فتح وحدات ادارية جديدة لاستيعاب واستقبال الاعداد الكبيرة من المواطنين وتسهيل اجراءات إنجاز معاملاتهم".وفيما يخص امكانية شمول ابناء المحافظة بالقروض الصغيرة الميسرة، اوضح الوزير انه سيتم منح ٤٦٣ قرضا للباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، مؤكدا ان هذه القرارات حدد لها سقف زمني لا يتجاوز الشهرين لتنفيذها وتم تشكيل لجنة لمتابعتها برئاسة وكيل الوزارة.انتهى

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