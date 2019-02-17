التغيير تصادق على الإتفاق مع الديمقراطي وكشف مناصبها في حكومة الإقليم

2019/02/17 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغاد: الفرات نيوز} قرر المجلس الوطني لحركة التغيير اليوم المشاركة في الحكومة الجديدة لاقليم كردستان.

وذكر مصدر في الحركة لوكالة {الفرات نيوز} ان "المجلس الوطني للحركة قررت تصديق الاتفاقية السياسية بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني".وأضاف ان "الحركة ستشارك أيضاً في جلسة البرلمان المقررة غداً الأثنين".كما كشف المصدر تفاصيل الاتفاق بين الحركة والحزب الديمقراطي بشأن المشاركة في الحكومة، حيث ستحصل التغيير على 3 وزارات ومنصب نائب رئيس الحكومة، وتمثيل بنسبة 12% في جميع المؤسسات في اقليم كردستان.وأضاف المصدر انه "وحسب الاتفاق فإن حركة التغيير ستحصل على وزارات {المالية، الصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعي} اضافة الى منصب نائب رئيس الحكومة لشؤون البيشمركة، ونائب وزير التربية، والأمين العام لوزارة البيشمركة، ونائب رئيس لجنة جديدة ستشكل لمكافحة الفساد".انتهىبواسطة..



علاء الطائي

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