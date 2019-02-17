العابد يغيب عن مواجهة الهلال واتحاد جدة بسبب الإصابة

2019/02/17 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نواف العابد لاعب الهلال السعودي سيغيب عن الفريق في مواجهة اتحاد جدة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان العابد قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام القادسية ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين بعد عودته من فترة غياب طويلة.



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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، أن العابد سيغيب عن مواجهة الاتجاد بسبب الإلتهابات في عضلات أسفل البطن الذي تعرض لها مؤخرًا.

وستجبر الإصابة العابد على الغياب عن تدريبات الهلال السعودي لمدة قد تمتد إلى أسبوع بسبب الآلام الذي يعاني منها في الوقت الحالي.

وكان العابد قد غاب عن الهلال أمام الاتحاد السكندري، في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، التي أقيمت أمس.

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وحقق الهلال فوزًا على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جامعة الملك سعود" بمدينة الرياض.

لا صوت يعلو فوق صوت العرب في تركيا 💪مباراة قاسم باشا وجالاتاسراي انتهت بفوز فريق العاصمة بـ 4 أهداف مقابل هدف وحيدما يهمنا هو أن الأهداف الخمسة كلها جاءت بأقدام عربية😍سجّل لـ جالتاسراي🇲🇦يونس بلهنده، هدف🇩🇿سفيان فيجولي، هاتريكبينما سجّل هدف قاسم باشا الوحيد🇪🇬تريزيجه pic.twitter.com/oXoLrAaL61— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

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