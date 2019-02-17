ابتكار تكنولوجي جديد..

2019/02/17 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتطور عملية تحلية المياه في العالم بسرعة كبيرة، حيث يتم يوميا تحلية أكثر من 100 مليار لتر من مياه البحر، ينتج عنها محلول ملحي مركز،

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